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Минэкономразвития РФ повысило оценку среднего курса доллара на текущий год

Минэк повысил оценку среднего курса доллара на 2024 год до 94,7 рублей

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Алексей Майшев/РИА Новости

В министерстве экономического развития России ожидают, что среднегодовой курс доллара в 2024 году составит 94,7 рубля. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников, представляя в кабинете министров сценарные условия социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу до 2027 года, сообщает ТАСС.

Осенью прошлого года Минэкономразвития прогнозировало курс американской валюты в 2024 году на уровне 90,1 рубля.

В текущем месяце эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин спрогнозировал, что курс доллара может опуститься до 93 рублей во время налогового периода в России, пик которого придется на 25 апреля.

По его оценке, курс евро уйдет в район 99 рублей, если на мировом рынке пара EUR/USD останется около текущего уровня 1,065.

До этого кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер предположил, что курс доллара вряд ли поднимется до 100 рублей в обозримом будущем.

Ранее россиянам рассказали, когда прекратится господство доллара.

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