В РФ могут начать маркировать товары ввозимые по параллельному импорту

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предложили распространить обязательную маркировку на всю продукцию, ввозимую по параллельному импорту. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на проект доклада ФАС за 2023 год.

«Первая и наиболее острая проблема параллельного импорта <...> — это увеличение ввоза под видом оригинальной продукции контрафактных товаров», — отмечается в документе.

По данным Роспотребнадзора, маркировка уже доказала свою эффективность в борьбе с фальсификатом в таких категориях, как обувь, парфюмерия, упакованная вода и молочная продукция. Служба поддержала предложение расширить товарную номенклатуру, подлежащую обязательной маркировке.

В ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») подтвердили, что во всех группах с введенной маркировкой доля нелегального оборота снизилась. Положительный эффект отметили и бизнес-ассоциации, предлагающие такие решения.

Однако в ряде отраслевых организаций предупредили, что проблема контрафакта не будет решена из-за отсутствия должного контроля. Так, в «Русбренде» указали на необходимость усиления надзора и привлечения правоохранительных органов для подтверждения легальности поступающих товаров.

Критики предложения считают его нереализуемым: единой системы идентификации легальной и параллельно ввезенной продукции не существует. Кроме того, по их мнению, действующая маркировка не гарантирует защиту от контрафакта.

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