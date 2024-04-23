Появилась новая угроза для мировых цепочек поставок

Контейнерные порты в западном Средиземноморье почти полностью загружены, что создает новую угрозу мировым цепочкам поставок, предупреждает Financial Times.

Подобная ситуация сложилась из-за вынужденного перенаправления торговых судов через маршрут вокруг мыса Доброй Надежды на фоне атак хуситов в Красном море. Избежать серьезных заторов удается исключительно за счет ограничения новых поступлений, признался исполнительный директор TTI Algeciras, одного из двух контейнерных терминалов в испанском Альхесирасе, Алонсо Луке.

Зимой сообщалось, что стоимость перевозки товаров между Азией и Европой из-за ситуации в Красном море выросла на 400%, а сроки доставки увеличились на 10-15 дней.

Между тем транзит грузов в контейнерах из Китая в ЕС через Казахстан, Россию и Белоруссию с начала года взлетел в 1,5 раза.

Ранее «Газета.Ru» разбиралась, как конфликт на Ближнем Востоке может отразиться на России.