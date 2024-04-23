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«РН-Юганскнефтегаз» на 39% сократил применение дизель-генераторных установок в 2023 году

Повышение энергоэффективности сэкономило «РН-Юганскнефтегазу» около 2,8 млрд рублей

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Пресс-служба «Роснефти»

Перевод части объектов нефтегазодобычи «РН-Юганскнефтегаза» на централизованное электроснабжение в 2023 году позволил на 39% сократить применение на месторождениях дизель-генераторных установок. Об этом сообщается на сайте «Роснефти».

Отмечается, что в денежном выражении экономический эффект крупнейшего нефтедобывающего актива компании от этого решения составил около 2,8 млрд рублей.

Как уточнили в компании, в прошлом году «РН-Юганскнефтегазом» было введено в эксплуатацию более 200 км воздушных линий электропередачи и 25 трансформаторных подстанций.

«Расширение централизованной энергетической инфраструктуры позволяет эффективно замещать локальную систему электропитания, применяемую при строительстве кустовых площадок на удаленных месторождениях. Стоимость электроэнергии, вырабатываемой дизель-генераторной установкой в пять раз превышает стоимость электроэнергии из энергосистемы РФ», — говорится в сообщении.

Кроме того, уменьшение количества дизель-генераторов сокращает выбросы углекислого газа и снижает до минимума воздействие на атмосферный воздух в регионе добычи.

Напомним, «РН-Юганскнефтегаз» производит на мощностях собственных электростанций более 21% от общего потребления электроэнергии. Отмечается, что в 2023 году «Приобская» и «Приразломная» станции суммарно выработали более 2,7 млрд кВт*ч электроэнергии. В качестве топлива для них используется попутный нефтяной газ. Такое решение способствует увеличению уровня его полезного использования и сохранению экологии региона присутствия.

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