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Сбербанк планирует выплатить акционерам рекордные дивиденды за 2023 год

Сбер выплатит акционерам более 750 млрд рублей дивидендов

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пресс-служба Сбера

Наблюдательный совет ПАО Сбербанк принял решение рекомендовать акционерам на годовом собрании акционеров одобрить выплату дивидендов за 2023 год в размере 752 млрд рублей.

«Это рекордная цифра дивидендов за всю нашу историю и результат успешной работы Сбера в прошлом году, который заработал чистую прибыль в размере 1,5 трлн рублей», — подчеркнул президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Годовое собрание состоится 21 июня в заочной форме.

Предложено выплатить по 33,3 рубля как на обычную, так и на привилегированную акцию. Реестр акционеров для участия в годовом собрании будет закрыт 27 мая.

Годовое собрание акционеров ПАО Сбербанк состоится 21 июня. Реестр акционеров для получения дивидендов будет закрыт 11 июля 2024 года.

Как сообщил Греф, результаты деятельности Сбербанка по МСФО за 1 квартал 2024 года будут раскрыты 26 апреля. По его словам, этот год пока сложнее для банковского сектора, чем предыдущий в силу повышения ставок и ужесточившегося регулирования.

Но, тем не менее, по оценкам Сбербанка, чистая прибыль должна быть больше, чем в предыдущем периоде, поделился прогнозом глава Сбербанка.

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