В России могут запретить должникам по алиментам участвовать в азартных играх

В Совете Федерации поддержали концепцию законопроекта, запрещающего гражданам с задолженностью по алиментам участвовать в азартных играх, передает ТАСС.

Аналогичные меры также предлагается применить к россиянам, ограниченным судом в дееспособности. Одновременно авторы документа призывают установить запрет на заключение организаторами азартных игр пари с несовершеннолетними.

Проект закона был внесен в Госдуму 13 марта. Его инициаторами выступили глава комитета Совфеда по экономполитике Андрей Кутепов и сенатор Александр Трембицкий.

До этого стало известно, сколько заработали крупнейшие российские букмекеры в прошлом году. По данным Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ), в 2023-м легальные букмекеры приняли ставки на ₽1,224 трлн. Для сравнения: годом ранее показатель составлял ₽879,2 млрд, то есть за 12 месяцев рынок вырос на 39%.

Ранее сообщалось, что в России стало больше должников по алиментам.