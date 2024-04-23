Россиян предупредили о риске поспешного погашения кредитов

Прежде чем начинать досрочно гасить любые кредиты необходимо создать подушку безопасности. Об этом РИА Новости рассказала руководитель экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

«С точки зрения финансовой грамотности перед тем, как начать гасить ипотеку досрочно, лучше накопить за счет излишка средств «подушку безопасности» в размере 3-6 ежемесячных платежей», — пояснила Солдатенкова агентству «Прайм».

Эксперт отметила, что ипотека — это длительное обязательство, и сложно предугадать изменения в финансовом положении заемщика. Поэтому разумнее сначала создать «подушку», а уже потом вносить досрочные платежи по кредиту.

Аналогичный совет Солдатенкова дала и для держателей потребительских кредитов. По ее мнению, в некоторых случаях выгоднее продолжать выплаты по старой ставке, а излишки средств размещать на вкладах под высокие проценты, пока банки предлагают привлекательные ставки.

При этом с точки зрения экономии на переплате по кредиту чем раньше заемщик начнет гасить долг досрочно, тем лучше. Даже небольшие суммы уменьшают тело долга, облагаемое процентами. Однако для полного зачета досрочного платежа в уменьшение основного долга лучше вносить его в дату ежемесячного взноса, оформив соответствующее заявление в банке.

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