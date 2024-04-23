Стало известно, сколько российских активов заблокировано в Швейцарии

Швейцария заморозила 13 млрд швейцарских франков ($14,3 млрд) российских активов, находящихся в стране, включая более 7 млрд франков в резервах и активах Центробанка России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO).

По итогам 2023 года швейцарские власти дополнительно заблокировали 580 млн франков финансовых активов и еще две недвижимости в рамках собственных расследований и уточнений банков. В общей сложности под арестом оказались 17 объектов недвижимости, а также люксовые автомобили, произведения искусства и мебель.

«Обязанность сообщать о заблокированных резервах и активах Центробанка России ежеквартально сохранится», — заявили в SECO.

Решение Швейцарии присоединиться к антироссийским санкциям ЕС после начала конфликта на Украине стало драматическим разрывом с ее традиционным нейтралитетом. На внутренней арене этот шаг вызвал споры, пишет издание.

Активисты собрали достаточно подписей для проведения референдума о нейтралитете страны. Они хотят закрепить этот статус в конституции и запретить участие в немилитаризованных принудительных мерах, в том числе санкциях.

«Я вряд ли могу представить, что произойдут какие-либо значительные изменения. Основная часть заблокированных активов уже была иммобилизована в течение двух лет», — заявил глава отдела санкций SECO Симон Плюсс на пресс-конференции.

Заблокированные частные активы по итогам 2023 года составили 5,8 млрд франков — меньше, чем годом ранее, из-за обесценения, уточнило агентство.

До этого в Китае высказались о потенциальных санкциях США из-за торговли с Россией.

Ранее Евросоюз задумался над ужесточением санкций.