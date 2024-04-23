Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько российских активов заблокировано в Швейцарии

Под арест в Швейцарии попали резервы ЦБ РФ и активы олигархов на $14,3 млрд

close
100%
Global Look Press

Швейцария заморозила 13 млрд швейцарских франков ($14,3 млрд) российских активов, находящихся в стране, включая более 7 млрд франков в резервах и активах Центробанка России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO).

По итогам 2023 года швейцарские власти дополнительно заблокировали 580 млн франков финансовых активов и еще две недвижимости в рамках собственных расследований и уточнений банков. В общей сложности под арестом оказались 17 объектов недвижимости, а также люксовые автомобили, произведения искусства и мебель.

«Обязанность сообщать о заблокированных резервах и активах Центробанка России ежеквартально сохранится», — заявили в SECO.

Решение Швейцарии присоединиться к антироссийским санкциям ЕС после начала конфликта на Украине стало драматическим разрывом с ее традиционным нейтралитетом. На внутренней арене этот шаг вызвал споры, пишет издание.

Активисты собрали достаточно подписей для проведения референдума о нейтралитете страны. Они хотят закрепить этот статус в конституции и запретить участие в немилитаризованных принудительных мерах, в том числе санкциях.

«Я вряд ли могу представить, что произойдут какие-либо значительные изменения. Основная часть заблокированных активов уже была иммобилизована в течение двух лет», — заявил глава отдела санкций SECO Симон Плюсс на пресс-конференции.

Заблокированные частные активы по итогам 2023 года составили 5,8 млрд франков — меньше, чем годом ранее, из-за обесценения, уточнило агентство.

До этого в Китае высказались о потенциальных санкциях США из-за торговли с Россией.

Ранее Евросоюз задумался над ужесточением санкций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами