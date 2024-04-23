ФАС выявила картель на миллиарды рублей при реализации нацпроектов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картель на 2,8 млрд рублей при реализации нацпроектов «Демография» и «Образование». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в нарушении антимонопольного законодательства уличили ООО «Парк Инвест», ООО «Гардарика» и индивидуальных предпринимателей, чьи имена не называются. Признаки нарушений были выявлены в ходе торгов на право выполнения проектно-изыскательских работ и строительства нежилых зданий в Москве, Приморском крае и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).

ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства. В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы.

До этого ФАС завела дело по факту сговора на торгах на поставку продуктов для больниц, школ и детских садов Москвы, Подмосковья и Дагестана на сумму более 1,2 млрд рублей.

Ранее ФАС попросила производителей и магазины сдерживать цены на яйца перед Пасхой.