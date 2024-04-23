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Новый глава финской таможни предложил усилить санкции против РФ

Глава таможни Финляндии Ракшит предложил ужесточить политику санкций для РФ

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Алексей Даничев/РИА Новости

Новый глава таможни Финляндии Сами Ракшит предложил ужесточить политику санкций в отношении России. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.

Отмечается, что Ракшит предложил запретить весь экспорт в РФ и выдавать разрешения на исключительные торговые операции.

«У нас есть отправная точка: разрешено все, кроме того, что запрещено. Что, если мы перевернем это мышление с ног на голову? То есть запрещено все, кроме того, что конкретно разрешено», — пояснил глава финской таможни.

Он добавил, что таким образом странам придется отдельно обосновывать поставку каждого продукта, экспортируемого в Россию.

До этого президент Финляндии Александер Стубб говорил, что поддержал решение правительства о закрытии автотранспортных пропускных пунктов на границе с Россией на неопределенный срок.

По его словам, сохранение восточной границы в закрытом состоянии является правильным решением.

Ранее в Финляндии решили не убирать дорожные знаки с упоминанием Петербурга.

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