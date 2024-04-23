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Власти решили продлить требования по обязательной продаже валютной выручки

«Ведомости»: российских экспортеров обяжут продавать валюту до конца 2024 года

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Depositphotos

Власти решили продлить указ об обязательной продаже валютной выручки до конца 2024 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.

Все нормативы останутся прежними, уточнили собеседники издания. Согласно указу, крупнейшие российские экспортеры обязуются зачислять на свои счета в РФ не менее 80% от объема выручки, а затем продавать на внутреннем рынке не менее 90% от этой суммы.

Требования о продаже части выручки в валюте начали действовать в России с 16 октября 2023 года. Изначально срок действия указа ограничивался 30 апреля 2024 года. В январе правительство РФ поддержало пролонгацию указа. Между тем Банк России не нашел оснований для продления мер.

Ранее россиян предостерегли от покупки небольших сумм валюты.

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