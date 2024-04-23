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Россия нарастила выручку за импорт зерна в Китай

Россия в первом квартале поставила в КНР зерно на 125 миллионов долларов

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Alexander Ermochenko/Reuters

Россия по итогам первого квартала смогла поставить в Китай зерна на $125 млн, что позволило увеличить выручку в 1,7 раза. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что поставки пшеницы из РФ в КНР выросли в 12 раз, до $15,8 млн. Также Китай стал больше в 8,4 раза закупать российского ячменя, до $60,3 млн. При этом выросли поставки овса и гречки.

«Причинами снижения поставок кукурузы из России в Китай мог стать сильный спрос на нее со стороны других азиатских стран, например, Турции, Ирана, Вьетнама. Одновременно могло увеличиться использование кукурузы внутри России, тем самым способствуя уменьшению ее поставок в Китай», — сказал промышленный эксперт Леонид Хазанов.

До этого стало известно, что согласно данным Главного таможенного управления Китая, в марте 2024 года импорт угля из России в Китай сократился на 21,6% по сравнению с мартом 2023 года и составил 6,92 млн тонн на сумму $881 млн. Для сравнения, в марте прошлого года КНР ввезла 8,8 млн тонн российского угля на $1,6 млрд. Падение импорта российского угля в Китай наблюдается с начала 2024 года. В январе-феврале закупки уменьшились на 22% по отношению к аналогичному периоду 2023 года.

Снижение поставок связано с восстановлением с 1 января 2024 года импортных пошлин на уголь в КНР, которые были временно отменены в 2022 году. Ставка пошлины составляет 6% на энергетический уголь и 3% на коксующийся. При этом данные тарифы не распространяются на поставки из Австралии и Индонезии в рамках соглашений о свободной торговле с Китаем.

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