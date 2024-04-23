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Белорусские власти ограничили выплату дивидендов гражданам недружественных государств

Минск ввел ограничения на выплату дивидендов гражданам недружественных стран

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Depositphotos

Белорусское правительство ограничило выплату прибыли и дивидендов собственникам и акционерам юридических лиц, которые являются гражданами недружественных стран. Соответствующее постановление Совета министров Белоруссии было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Ограничения на выплату прибыли и дивидендов будут применяться, если сумма выплаченных в течение календарного года прибыли или дивидендов превышает в совокупности на всех иностранных участников и собственников имущества компании 80 тыс. базовых величин (одна базовая величина равняется 40 белорусским рублям или примерно $12).

В приложенном к постановлению списке недружественных стран указаны США, Европейский союз, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Албания и Северная Македония.

Постановление правительства Белоруссии вступает в силу сразу после его официального опубликования и действует до 31 декабря 2025 года.

До этого сообщалось, что США ввели санкции против Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

Ранее США внесли 22 позиции в санкционные списки по Белоруссии.

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