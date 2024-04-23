Стало известно, сколько россиян пользуются Системой быстрых платежей

Услугами переводов самому себе в разные банки через СБП уже пользуются две трети россиян. Таковы результаты опроса, проведенного ВТБ и банком «Открытие». Результаты есть у «Газеты.Ru».

40% опрошенных переводят деньги через СБП несколько раз в неделю, 32% — два-три раза в месяц, 11% — хотя бы раз в месяц, а 4% — несколько раз в год. Только около 12% участников опроса не пользуются СБП.

68% опрошенных переводят деньги через СБП на свои счета. В основном клиенты пересылают деньги для выбора программ лояльности (41%) или условий по сберегательным продуктам (17%), погашения кредитов (26%) или в целом удобных сервисов другого банка (12%).

Сейчас 27% опрошенных переводят сами себе в другие банки не более 5 тыс. рублей в месяц, 42% опрошенных — от 5 до 20 тыс., 23% — от 20 до 50 тыс., а около 9% — свыше 50 тыс. рублей.

Наиболее значимыми критериями оценки банка для переводов россияне назвали надежность (57%), удобство мобильного приложения и интернет-банка (44%) плюс выгодные финансовые условия по продуктам (31%).

«Сегодня более 80% клиентов ВТБ используют СБП для переводов. Такая популярность объясняется простотой, удобством, безопасностью и отсутствием комиссии до 100 тыс. рублей. Чаще всего наши клиенты через СБП переводят себе или своим родственникам, а средняя сумма ежемесячного перевода составляет порядка 20 тыс. рублей», — отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин.

Опрос провели ВТБ и банк «Открытие» 10-17 апреля 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 лет в городах России с населением более 100 тыс. человек.

С 1 мая 2024 года россияне смогут переводить деньги через СБП между своими счетами в разных банках без комиссии до 30 млн рублей в месяц. Это не касается переводов, которые клиенты совершают в отделениях банков или переводов клиентам других банков.