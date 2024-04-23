В Москве зафиксировали рост числа ипотечных сделок

В марте доля ипотечных сделок на московском рынке недвижимости выросла на 12 процентных пунктов по сравнению с февралем, до 64%. За свои деньги россияне покупали квартиры в Москве только в 36% случаев. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили аналитики компании Level Group.

Наиболее существенный рост доли ипотечных сделок был зафиксирован в комфорт-классе: доля ипотечных сделок в этом сегменте в марте выросла на 9 п.п. и составила 73%. В бизнес-классе также наблюдается незначительный рост: доля ипотечных сделок составила 55%.

Ранее резкое падение наблюдалось в феврале: доля ипотечных сделок составляла 52%, что на 19 п.п. ниже январского показателя в 71%.

«В феврале спрос россиян на ипотеку упал в том числе в связи с удлинением процессов одобрения и регистрации ипотечных сделок со стороны банков. В марте отложенный спрос с января по февраль обусловил резкий рост доли ипотечных сделок на столичном рынке. Ипотека все еще остается ключевым драйвером московского рынка недвижимости», — отметила директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина.

По ее словам, льготные программы и в частности семейная ипотека остаются доступными для россиян и продолжают пользоваться популярностью. Так, в марте 2024 года доля семейной ипотеки на московском рынке выросла на 5 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 52% от общего объема льготной ипотеки.

В марте прошлого года на ипотеку приходилось 70% сделок, на покупку жилья за свои деньги — 30%.

Ранее россиянам назвали лучшее время для покупки квартиры в 2024 году.