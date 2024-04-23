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Россиянам предрекли рост цен на аренду жилья в мае

Ипотечный брокер Ракута: цены на аренду жилья в России вырастут на 10% в мае

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Shutterstock

Цены на аренду жилья в России вырастут на 5-10% в мае по сравнению с уровнем апреля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

«У нас идет планомерный рост стоимости арендных ставок из-за того, что сейчас многие потенциальные покупатели недвижимости пока что отложили приобретение жилья после повышения ставок по ипотеке. Чтобы снять хорошую квартиру и по приемлемой цене, безусловно, нужно об этом позаботиться заранее», — пояснил брокер.

По его словам, в майские праздники, новогодние каникулы, начале сентября в России резко увеличивается спрос на аренду, и в эти пики квартиру можно найти, но достаточно дорого, также предложений будет меньше, чем в остальное время года.

По прогнозам Ракуты, до снижения ключевой ставки с 16% цены на аренду жилья в России продолжат рост. По оценке брокера, по итогам 2024 года стоимость съема жилья увеличится на 10-15% по сравнению с показателями 2023 года.

По данным «Авито Недвижимости», средняя цена аренды квартир по России в целом в первой половине апреля составила 30 тыс. рублей. Исходя из оценки, в мае снять квартиру можно будет в среднем за 31,5 тыс.-33 тыс. рублей.

Ранее в России упал спрос на долгосрочную аренду.

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