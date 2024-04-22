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Правительство одобрило сохранение льгот на ипотеку для многодетных

Минфин: на льготы по ипотеке для многодетных будет выделено 647,59 млрд рублей

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Законопроект о продлении льготы на ипотеку для многодетных семей одобрен правительством России. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

Вопрос был рассмотрен на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Кабмин согласовал продление до 2030 года выплаты 450 тысяч рублей на погашение ипотеки многодетным.

Предполагается, что на эти цели будет дополнительно выделено 647,59 млрд рублей, в том числе в 2024 году – 47,8 млрд рублей.

18 апреля стало известно, что депутаты Госдумы не сошлись во мнениях о завершении программы IT-ипотеки. Стартовавшая в середине 2022 года программа, вероятнее всего, будет завершена уже в этом году, однако ряд народных избранников полагают, что ее следовало бы продлить для удержания в стране высококвалифицированных кадров.

Ранее Минфин РФ допустил повышение ставки на дальневосточную ипотеку.

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