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Франция запустила в Омане крупный СПГ-проект

Французская TotalEnergies начала разработку месторождения Мабрук в Омане

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Horst Galuschka/Global Look Press

Французская TotalEnergies и Национальная нефтяная компания Омана OQ приняли окончательное инвестиционное решение по проекту Marsa LNG, предусматривающему добычу газа и производство сжиженного природного газа (СПГ) на базе ресурсов блока 10 на месторождении Mabrouk North-East. Об этом сообщает в пресс-релизе TotalEnergies.

Совместное предприятие Marsa Liquefied Natural Gas (80% — TotalEnergies, 20% — OQ), владеющее 33,19% долей в блоке 10, будет добывать 150 млн кубических футов газа в сутки. Запланировано строительство завода по сжижению мощностью 1 млн тонн СПГ в год. Производство СПГ ожидается к 1 кварталу 2028 года.

Также в рамках проекта будет построена солнечная электростанция 300 МВт, которая полностью обеспечит энергопотребление завода СПГ. Это позволит существенно сократить выбросы парниковых газов.

Помимо этого, TotalEnergies подписала с Oman LNG соглашение о поставках 800 тыс. тонн СПГ ежегодно в течение 10 лет начиная с 2025 года, что делает компанию одним из ключевых поставщиков продукции оманского производителя.

TotalEnergies является одной из крупнейших энергокомпаний мира, работающей более чем в 130 странах с персоналом свыше 100 тыс. человек. Она ведет добычу нефти и газа в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной и Южной Америке.

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