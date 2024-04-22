Названа справедливая зарплата для россиян в 2024 году

Ориентир для справедливой и минимальной средней заработной платы по стране в 2024 году — сумма от 150 тыс. до 200 тыс. рублей. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«При этом слабый рубль и отсутствие прогрессивного роста доходов населения уже сделало российский рынок труда непривлекательным для специалистов с высоким уровнем человеческого капитала из соседних стран СНГ и россиян. Порядка десяти лет динамика заработных плат в России значительно отстает от покупательной способности рубля», — отметил экономист.

По его словам, за тот же период курс доллара к российской валюте вырос почти в три раза. Экономист добавил: несмотря на такой дисбаланс, в России наблюдались многообещающие скачки по доходам граждан в 2016 и в 2019 годах, но итоговая просадка за прошедшие 10 лет по зарплатам и реальным доходам граждан составила почти 50%.

По мнению Лободы, российский рынок труда и реальные доходы граждан откатились в начало нулевых годов. По словам эксперта, ситуацию усугубляет колоссальный зарплатный разрыв между Москвой, крупными городами-миллионниками и другими регионами. В первую очередь, необходимо стремиться к выравниванию заработных плат за одну и ту же работу одних и тех же специалистов по всей России, счел экономист. По его мнению, наибольший шанс на рост зарплат у сотрудников в быстрорастущих секторах экономики, прежде всего — в госсекторе, заключил Лобода.

Экономист ЦМАКП Дмитрий Белоусов до этого заявил, что в России прямо сейчас начинается «революция зарплат» и предсказал нежелание населения после СВО возвращаться к дешевому труду.

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