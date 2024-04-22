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Казначейству России предоставлен доступ к системе гособоронзаказа

Путин подписал закон, предоставив казначейству доступ к системе гособоронзаказа

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Илья Питалев/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении Федеральному казначейству доступа к единой информационной системе, которая содержит данные о расчетах по гособоронзаказу. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Из закона следует, что Министерство обороны будет предоставлять казначейству доступ к единой информационной системе гособоронзаказа (ЕИС ГОЗ) в порядке, который установлен министерством по согласованию с контролирующим органом и органом финансового мониторинга.

До этого Минобороны не предоставляло доступ к ЕИС ГОЗ казначейству. В сопроводительных материалах говорится, что это не позволяло использовать возможности системы и ограничивало работу бумажными носителями.

До этого глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал выполнение государственного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Алтайском крае.

Ранее Шойгу рассказал, сколько территорий перешло под контроль России с начала года.

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