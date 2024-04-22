Эксперт не ждет снижения ключевой ставки ЦБ в первой половине 2024 года

На ближайшем заседании ЦБ РФ рассмотрит два варианта решений по ключевой ставке — ее повышение или сохранение на текущем уровне 16%. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал Управляющий директор по инвестициям УК «ПСБ» Николай Рясков.

Он считает более высокой вероятность второго сценария, поскольку регулятор «придерживается политики высоких ставок в целях сдерживания инфляции». Последняя на сегодня превышает целевой показатель более чем на 3 п.п. — 7,8% в годовом выражении при таргете в 4%.

Рясков отмечает, что потребительский спрос и кредитование тоже растут быстрее ожиданий ЦБ.

«Поэтому в первой половине года снижать ставку Банк России скорее всего не будет», — полагает эксперт.

По его словам, высокие ставки делают выгодным сохранять средства, а не тратить.

«Таким способом государство регулирует потребительскую активность населения и оказывает давление на инфляцию», — пояснил Рясков.

До этого «Газета.Ru» узнала у экспертов про два возможных решения по ключевой ставке.

Ранее россиянам предрекли невысокую инфляцию в мае.