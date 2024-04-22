На нацпроект «Транспорт» выделят 10 трлн рублей

Финансирование нацпроекта «Транспорт» по развитию российской транспортной инфраструктуры оценивается в 10 трлн рублей до 2030 года. Об этом со ссылкой на замминистра транспорта РФ Валентина Иванова сообщает «Интерфакс».

Иванов пояснил, что около 60% этих средств будет выделено на железнодорожные проекты. В них, в частности, включены строительство высокоскоростной ж/д магистрали между Москвой и Петербургом, однако по мере разработки министерство планирует включать в проект и другие направления.

Предполагается, что нацпроект будет окончательно утвержден в третьем квартале 2024 года, однако последующие корректировки вполне возможны.

К работе над нацпроектом «Транспорт» правительство России приступило в январе. Он придет на смену двум другим нацпроектам — «Безопасные качественные дороги» и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» — которые должны завершиться в этом году.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин назвал средний уровень достижения задач по нацпроектам.