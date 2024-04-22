В Германии раскритиковали планы по сокращению соцпрограмм

В ФРГ раскритиковали планы Свободной демократической партии (СвДП) по серьезному сокращению социальных расходов. С резкой критикой планов партии выступила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет издание Spiegel .

По ее словам, в нынешней нестабильной ситуации в мире подобные шаги могут дестабилизировать демократию в стране.

«Мы видим, что этот турбулентный мир представляет большой вызов именно для демократий, поскольку автократии целенаправленно используют нынешнюю нестабильную ситуацию, чтобы дестабилизировать демократии», — заявила политик «Зеленых» в понедельник, комментируя концепцию руководства СвДП по «экономическому повороту».

«Поэтому как раз в такие моменты, накануне выборов в Европарламент, необходима сплоченность между всеми демократическими силами в наших обществах», — добавила Бербок.

На предстоящем в выходные съезде СвДП планируется принять двухстраничный документ с 12 пунктами для «ускорения экономического поворота». В нем, в частности, предлагается сократить на 30% пособия тем, кто отказывается от работы, вместо постепенного снижения выплат. Также либералы хотят отменить досрочный выход на пенсию в 63 года и предоставить налоговые льготы для сверхурочной работы.

Коалиционный партнер СвДП — СДПГ — резко раскритиковала эти планы. Ее генсек Кевин Кюнерт заявил, что социал-демократы не позволят вести страну «с чутьем инвестбанкиров». Глава фракции Рольф Мютцених назвал требования СвДП «пережитком прошлого». Председатель СДПГ Ларс Клингбайль считает, что планы либералов ошибочно ставят выгоду экономики выше благосостояния работников.

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