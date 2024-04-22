Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Туроператор рассказал, почему Turkish Airlines не перевозят россиян в Мексику

«Арт Тур»: Turkish Airlines не перевозит россиян в Мексику из-за своих опасений

close
100%
Shutterstock

Гендиректор туроператора «Арт Тур» Дмитрий Арутюнов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему авиакомпания Turkish Airlines не перевозит россиян в Мексику.

«Это связано с опасениями Turkish Airlines, так как если человека в страну не примут, перевозчику придется обратно его везти за свой счет», — пояснил Арутюнов.

Он пояснил, что многие россияне уезжали в Аргентину рожать, но многих разворачивали обратно, и теперь авиакомпании перестраховываются. Еще часть россиян едет в Мексику, чтобы перейти границу с США.

Арутюнов подчеркнул, что случаи отказов случаются один-два раза в месяц.

До этого издание Life со ссылкой на Telegram-канал Shot сообщало, что россиянина отказались пускать на рейс компании Turkish Airlines. Мужчина отправился в Мексику на концерт певицы Мадонны. Планировалось, что из Петербурга он прилетит в Стамбул, оттуда – в Канкун.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами