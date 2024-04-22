Туроператор рассказал, почему Turkish Airlines не перевозят россиян в Мексику

Гендиректор туроператора «Арт Тур» Дмитрий Арутюнов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему авиакомпания Turkish Airlines не перевозит россиян в Мексику.

«Это связано с опасениями Turkish Airlines, так как если человека в страну не примут, перевозчику придется обратно его везти за свой счет», — пояснил Арутюнов.

Он пояснил, что многие россияне уезжали в Аргентину рожать, но многих разворачивали обратно, и теперь авиакомпании перестраховываются. Еще часть россиян едет в Мексику, чтобы перейти границу с США.

Арутюнов подчеркнул, что случаи отказов случаются один-два раза в месяц.

До этого издание Life со ссылкой на Telegram-канал Shot сообщало, что россиянина отказались пускать на рейс компании Turkish Airlines. Мужчина отправился в Мексику на концерт певицы Мадонны. Планировалось, что из Петербурга он прилетит в Стамбул, оттуда – в Канкун.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.