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В ВТБ рассказали о росте активной клиентской базы

Число активных розничных клиентов ВТБ превысит 20 миллионов

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Пресс-служба ВТБ

Число активных розничных клиентов ВТБ с начала года увеличилось на 700 тыс., а по итогам апреля превысит 20 млн человек, сообщил заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

Ключевыми факторами роста зампред правления банка назвал перезапуск зарплатных пакетов для клиентов финансовой организации, рост ставок по депозитам, развитие онлайн-банка, усиление курьерской доставки, а также расширение розничной сети отделений — сегодня она насчитывает около 1,3 тыс. отделений в 79 субъектах России. В ближайшие три года банк планирует нарастить розничную сеть до 1,8 тыс. точек.

По словам Горшкова, расширение масштаба продуктов и услуг для клиентов – стратегическая задача для розничного бизнеса ВТБ.

«В ближайшие три года мы намерены увеличить число розничных клиентов до 35 млн человек — каждый третий экономически активный россиянин будет клиентом нашего банка», — добавил он.

В компании уточнили, что по итогам 1 квартала более 430 тыс. россиян впервые стали клиентами этого банка.

Каждый второй пользователь ВТБ-счета является зарплатным или пенсионным клиентом банка, рассказали в ВТБ.

Кроме того, с начала года на 8% также выросла аудитория ВТБ Онлайн, превысив 19 млн человек. Банк внедрил для пользователей более 120 новых функций.

Ранее сообщалось, что ВТБ упростил переход розничных клиентов на зарплатный проект.

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