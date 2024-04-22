Посетители «Леруа Мерлен» смогут приобрести товары со скидками

Компания «Леруа Мерлен» запустит акцию по снижению цен на некоторые товары из ассортимента инструментов, хранения, плитки и других категорий, сообщает пресс-служба компании.

В рамках акции каждую неделю цены будут максимально снижены на 5 хитов продаж и на сезонные товары. Купить товары с максимальной скидкой можно будет в офлайн магазинах сети при наличии сервисной или профессиональной карты «Леруа Мерлен».

Также в период проведения акции покупатели смогут приобрести более 50 товаров со скидкой до 30% в гипермаркетах и онлайн без карты.

Акция продлится с 19 апреля по 26 мая.