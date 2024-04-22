Прибалтика нарастила импорт электроэнергии из Финляндии и Польши

В 2023 году страны Прибалтики — Латвия, Литва и Эстония — увеличили импорт электроэнергии на 2,6% в годовом исчислении. Это произошло из-за отказа от закупок российской электроэнергии на фоне продолжающегося спада потребления в регионе, пишет «Коммерсантъ».

Вынужденная диверсификация источников привела к росту поставок из Финляндии и Польши. Финляндия также прекратила импорт из России, однако благодаря запуску нового атомного энергоблока смогла сократить зависимость от шведских поставок и даже нарастить экспорт в Эстонию.

Как отмечает эксперт «Энерджинет» Игорь Чаусов, низкие цены на электроэнергию в Финляндии — результат энергоперехода и диверсификации источников генерации. В 2022 году 43% электроэнергии в стране было произведено на АЭС, 18% - ветряными электростанциями, 19% — ГЭС.

«Финляндия использует дешевизну энергии от АЭС, ГЭС, а также возможности ветряной и распределенной генерации. Важную роль играет оптимизация энергосистемы за счет микрогенерации, накопителей и управления спросом», — поясняет он.

В Литве в прошлом году доля ветряной генерации достигла 45%. Однако, по мнению Чаусова, в долгосрочной перспективе странам Прибалтики необходимо развивать собственную генерацию на своей территории.

Цены на электроэнергию в ЕС существенно снизились от рекордов 2022 года, но остаются выше допандемийного уровня. При этом российский рынок практически не заметил остановку экспорта благодаря росту внутреннего спроса, отмечают источники издания.

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