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Давление США назвали главной причиной отказа третьих стран от работы с Россией

Экономист Кабаков: «Русалу» придется сокращать физические объемы производства

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Илья Наймушин/РИА Новости

Повышение тарифа на импорт алюминия из Китая в США приведет к росту биржевых цен на металл в мире, заявил в своей колонке «Финам» директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.

Однако, по его словам, из-за запрета со стороны США и Великобритании на торговлю алюминием на Лондонской и Чикагской биржах «Русал» не сможет воспользоваться этим повышением котировок.

«Поставки российского алюминия будут осуществляться вне биржи по ценам, которые будут определяться в рамках соответствующих контрактов. Как показывает опыт с другими сырьевыми товарами, потребители, вероятнее всего, будут рассчитывать на скидку», — отметил Кабаков.

Он добавил, что сокращение поставок металла из КНР в США на фоне возможного повышения Вашингтоном импортных пошлин на китайский алюминий приведет к падению экспорта в Поднебесную российского алюминия с низким углеродным следом.

Кабаков отметил, что сейчас примерно четверть алюминия «Русала» идет на производство полуфабрикатов, крупнейшие потребители которых ориентированы на западный рынок.

«США крайне агрессивно работают с третьими странами, чтобы оказывать на них давление с целью отказа от работы с Россией, что повышает риски самосанкций со стороны даже нейтральных компаний», — сказал экономист.

Кабаков считает, что переработчикам будет проще отказаться от российского металла, чтобы не потерять своих западных клиентов.

«Механизма отслеживания происхождения металла в продукции высокого передела сейчас не существует. Например, скрап, то есть вторичный металл, обычно смешивают с новым в литье. В конечной продукции выделить российский металл невозможно, и для Запада она будет токсичной», — отметил он.

Кабаков подчеркнул, что «Русалу» придется сокращать физические объемы производства.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил о намерении втрое увеличить тарифы на импорт стали и алюминия из Китая. Он отметил, что эти меры направлены на борьбу с «недобросовестной конкуренцией» со стороны китайских экспортеров.

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