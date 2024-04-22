Главу Балтийского завода собрались сменить

Гендиректор Балтийского завода, который входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) Юрий Гордиенков покинет пост. Об этом сообщило РБК со ссылкой на источники.

Гордиенков был главой завода с 3 мая 2023 года. По словам одного из источников РБК, он покидает должность по собственному желанию. Еще один источник заявил, что он будет работать в петербургском Центральном конструкторском бюро машиностроения, которое входит в «Атомэнергомаш» «Росатома».

По данным агентства, должность займет директор по производству предприятия Александр Коновалов. До этого он руководил в машиностроительных Ижорских заводах и «ОМЗ-Спецсталь» в Петербурге. В 2000–2013 годах Коновалов работал топ-менеджером на Выборгском судостроительном заводе, Невском судостроительно-судоремонтном заводе, Адмиралтейских верфях и в «Янтаре».

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