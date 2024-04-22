Стоимость нефти опустилась ниже $86 за баррель

На Лондонской бирже ICE цена фьючерса на нефть марки Brent с доставкой в июне упала ниже отметки $86 за баррель впервые с 28 марта 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:02 мск стоимость нефти обвалилась до $85,96 за баррель, к 10:42 мск цена дальше снизилась до $85,95 (-1,18%). Фьючерс на нефть марки WTI также упал до $80,86 (-0,99%).

Эксперты, опрошенные изданием Reuters, связывают падение котировок с ослаблением геополитической напряжённости на Ближнем Востоке после инцидента в Исфахане. Как отметил аналитик IG Йеап Жун Ронг, Иран дал сдержанную оценку произошедшему и не намерен отвечать на «израильский удар».

Также на цены оказывает давление увеличение запасов нефти в США. По данным EIA, запасы выросли на 2,7 млн баррелей, вдвое превысив прогнозы.

Независимый эксперт Тина Тэнг считает, что цены под давлением и замедляющейся экономики из-за ужесточения ФРС США. Укрепление доллара также делает нефть более дорогой для других валют.

Несмотря на новый пакет санкций против Ирана, одобренный палатой представителей Конгресса США, рынок проигнорировал эту новость. Геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке удерживает нефть в зоне риска.

До этого стало известно, что ЕС намерен включить запрет на поставки СПГ в новый пакет антироссийских санкций.

Ранее в МВФ рассказали , будут ли дальше помогать Украине.