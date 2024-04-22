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Стало известно, как увеличилась стоимость пасхального набора за три года

Цены на пасхальные продукты выросли за три года более чем на треть, до ₽1,1 тыс.

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Shutterstock

С 2021 по 2024 год традиционный набор пасхальных продуктов (кулич, творожная пасха, 10 яиц) подорожал на 35% — с 819,5 до 1105,7 рубля. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на данные компании Petrova Five Consulting.

Общая инфляция за этот период составила 30,08%, подсчитало издание.

Как отмечает эксперт компании Марина Петрова, резкий рост цен обеспечили яйца и сахар: яйца подорожали с 83 до 125 рублей/10 штук (+50%), сахар — на 15%. Стоимость приготовления кулича выросла с 2021 года на 40% и ныне составляет 537 рублей.

Приготовление творожной пасхи обойдется россиянам в 2024 году на 25% дороже — 443,7 рубля против 355,6 рубля в 2021-м. При этом молочные продукты подорожали незначительно.

По мнению Марины Петровой, рост цен на праздничные продукты обусловлен сменой поколений: многие предпочитают купить готовый кулич, ценя свое время. Пасху же по традиции готовят дома, а покраска яиц остается семейным развлечением.

До этого экономист предрек укрепление рубля в мае.

Ранее в Госдуме назвали еще один вариант использования маткапитала.

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