ЕС намерен включить запрет на поставки СПГ в новый пакет антироссийских санкций

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем по прибытии на встречу глав МИД и министров обороны объединения в Люксембурге заявил, что страны Евросоюза планируют включить в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ). Его слова передает ТАСС.

«Принятие 14-го пакета санкций [против России] — это один из самых важных шагов. Мы намерены включить запрет на импорт сжиженного природного газа», — поделился Билльстрем.

До этого газета Financial Times (FT) писала, что государственный секретарь США Энтони Блинкен во время поездки в Китай пригрозит Пекину санкциями за поддержку военно-промышленного комплекса (ВПК) России.

Речь идет о санкциях не против отдельных предприятий, а против финансовых институтов и банков КНР, которые могут лишиться доступа к американской финансовой системе.

В Вашингтоне считают, что Китай предоставляет России «все, от чипов до крылатых ракет» для поддержки СВО.

Ранее Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против России.