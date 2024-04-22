Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Узбекско-российский товарооборот достиг исторического максимума

Товарооборот Узбекистана с РФ впервые превысил $10 млрд

close
100%
Global Look Press

Между Россией и Узбекистаном товарооборот вырос до $10 млрд, при этом портфель инвестиций достиг $20 млрд. Об этом заявил на форуме «Иннопром. Центральная Азия» заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, передает ТАСС.

«Устойчиво растет товарооборот [Узбекистана] с Российской Федерацией, который достиг уже $10 млрд, а портфель инвестиционных проектов составляет более $20 млрд», — отметил Ходжаев.

По его словам, республика стремится создавать максимально благоприятные условия для привлечения российских компаний и инвестиций. В январе генконсул Узбекистана в Ростове-на-Дону Бурхан Аликулов сообщал, что по итогам 2023 года товарооборот двух стран составил $9,8 млрд, увеличившись более чем на 5% к 2022 году.

В начале апреля экономист Константин Тузов выделил ключевые факторы для превосходства России в мировой экономике: поддержка роста ВВП более 2% в течение шести лет, сосредоточение на промышленности и инфраструктуре, развитие туризма и увеличение экспорта несырьевых товаров. Он подчеркнул необходимость совместных усилий с дружественными странами для успешной реализации этих стратегий.

Ранее россиянам предрекли невысокую инфляцию в мае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами