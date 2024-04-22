Узбекско-российский товарооборот достиг исторического максимума

Между Россией и Узбекистаном товарооборот вырос до $10 млрд, при этом портфель инвестиций достиг $20 млрд. Об этом заявил на форуме «Иннопром. Центральная Азия» заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, передает ТАСС.

«Устойчиво растет товарооборот [Узбекистана] с Российской Федерацией, который достиг уже $10 млрд, а портфель инвестиционных проектов составляет более $20 млрд», — отметил Ходжаев.

По его словам, республика стремится создавать максимально благоприятные условия для привлечения российских компаний и инвестиций. В январе генконсул Узбекистана в Ростове-на-Дону Бурхан Аликулов сообщал, что по итогам 2023 года товарооборот двух стран составил $9,8 млрд, увеличившись более чем на 5% к 2022 году.

В начале апреля экономист Константин Тузов выделил ключевые факторы для превосходства России в мировой экономике: поддержка роста ВВП более 2% в течение шести лет, сосредоточение на промышленности и инфраструктуре, развитие туризма и увеличение экспорта несырьевых товаров. Он подчеркнул необходимость совместных усилий с дружественными странами для успешной реализации этих стратегий.

Ранее россиянам предрекли невысокую инфляцию в мае.