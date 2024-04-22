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Стало известно о подорожании авиабилетов летом 2024 года

Эксперт Гусаров: билеты на международные рейсы летом подорожают в четыре раза

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Depositphotos

Авиабилеты на международные рейсы летом 2024 года подорожают в три-четыре раза в зависимости от направления. Об этом сообщил URA.RU эксперт комитета Государственной думы по транспорту Роман Гусаров.

По его словам, повышение цен коснется в основном международных линий и будет зависеть от спроса и динамики бронирования. Например, если будет много желающий улететь в тот или иной город, цены сильно повысятся.

В свою очередь президент Союза туристических агентств Сергей Голов заявил, что из-за ограничений по зарубежному выезду российские туристы выбирают такие направления как Турция, Египет, ОАЭ, а также отдых на Черноморском и Азовском побережье России.

Согласно сводке Росстата, в первом квартале текущего года средняя цена на полеты по России увеличилась на 25% по сравнению с 2023-м годом.

Газета «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата писала, что средняя стоимость перелета в салоне самолета экономкласса по России по итогам первого квартала 2024 года выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

Ранее стало известно, ради чего россияне готовы три года не ходить в отпуск.

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