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Южная Корея значительно увеличила импорт алюминия из России

Южная Корея стала значительно больше закупать российский алюминий

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Илья Наймушин/РИА Новости

Южная Корея в марте значительно увеличила закупки алюминия у России. Об этом со ссылкой на южнокорейское статистическое ведомство сообщает РИА Новости.

По имеющимся данным, в марте 2024 года Южная Корея импортировала 39,1 тыс. тонн российского алюминия на сумму $90,9 млн, что в физическом и денежном выражении превышает на 43% показатели февраля.

За счет этого Россия стала главным поставщиком алюминия в Южную Корею, вытеснив с лидирующей позиции Австралию и Индию.

В статье отмечается, что мартовские поставки стали максимальными с июня 2012 года. По мнению эксперта Евгения Миронюка, такое увеличение поставок из России вызвано ростом мировых цен на алюминий. Повышение цен привело к определенному дефициту алюминия на глобальном рынке, что способствовало увеличению южнокорейского импорта из России.

До этого главы министерств финансов Южной Кореи и Украины подписали рамочное соглашение о кредитах на $2,1 млрд.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее снова отменили премьеру с участием солистов Большого театра.

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