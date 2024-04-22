В России могут ограничить размер процентов по микрозаймам

В Государственную думу внесен законопроект об ограничении полной стоимости микрозаймов 100% годовых. Об этом сообщает газета «Известия».

В пояснительной записке к законопроекту, который был выдвинут депутатами фракции «Справедливая Россия — За правду», говорится, что за последний год значительно возросла закредитованность населения. Так, в сентябре 2023 года суммарная задолженность россиян перед банками достигла 30,22 трлн рублей. Общий размер просроченных обязательств составил 1,11 трлн рублей.

Депутаты обратили особое внимание на то, что повышение задолженности по ссудам значительно опережает увеличение доходов населения. Поэтому для погашения предыдущих обязательств должники вынуждены обращаться за новыми займами.

По ныне действующему законодательству максимальная ставка за микрозаймы в сумме может составлять 292% годовых. Депутаты предлагают ограничить ее 100% за год.

В свою очередь эксперты выразили мнение, что подобное ограничение может негативно сказаться на финансовом рынке страны.

До этого сообщалось, что спрос россиян на займы до 10 тыс. рублей упал почти вдвое.

Ранее россиянку заподозрили в продаже своей дочери из-за долгов по микрозаймам.