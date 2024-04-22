Россияне продолжают покупать итальянские макароны

Россияне продолжают приобретать итальянские макароны брендов Barilla и Maltagliati, несмотря на давление Запада в отношении итальянского бизнеса. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные исследовательской компании NielsenIQ.

Согласно исследованию компании, за последний год список ключевых игроков в категории этих продуктов не изменился.

«Совокупно топ-5 брендов занимают 78% продаж от всего оборота макаронных изделий (плюс один процентный пункт к аналогичному периоду годом ранее). <...> За последний год лидеры списка, товары под СТМ (собственная торговая марка. — «Газета.Ru»), потеряли долю продаж в пользу брендированной продукции», — говорится в исследовании.

В нем отмечается, что в целом в топ-5 брендов вошли Makfa, «Шебекинские», Barilla и Maltagliati.

До этого сооснователь и CEO онлайн-сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин заявил, что в 2024 году резкого повышения цен на макароны не предвидится, они подорожают на 8-10%.

Ранее ученый опроверг миф о вреде макарон для фигуры.