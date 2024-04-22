В России упал спрос на долгосрочную аренду

С 1 по 14 апреля 2024 года спрос на долгосрочную аренду в России упал на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Уменьшение активности нанимателей было наиболее заметно в сегменте двухкомнатных квартир (-11% за год). Единственная категория жилья, где за год вырос спрос — студии (+13,2%). В сравнении с первой половиной нынешнего марта активность арендаторов увеличилась на 1,7%. Сильнее других повысился спрос на однокомнатные объекты (+4%).

Средняя цена аренды квартир по России в целом в первой половине апреля составила 30 тыс. рублей. За год она увеличилась на 20%, за месяц — на 3,4%. В годовом выражении особенно заметно повысилась средняя ставка найма однокомнатных квартир и студий (+25% за год, до 25 тыс. рублей).

В первые две недели апреля в России сдавалось 176,4 тыс. квартир, что на 17,3% меньше показателя за аналогичный период 2023-го. К первой половине марта этот показатель не изменился.

«Несмотря на небольшое ослабление спроса за год, долгосрочная аренда продолжает оставаться востребованной, о чем свидетельствует повышение ставок найма по всем видам комнатности (кроме объектов с 4 комнатами и более). Более того, по нашим наблюдениям, в последнее время больше людей стали на некоторое время откладывать решение о покупке квартиры и делать выбор в пользу аренды жилья», — отметил Каменев.

По его словам, это повлияло на уменьшение экспозиции и прирост цен.

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