Южная Корея и Украина подписали рамочное соглашение о кредитах на $2,1 млрд

Министр финансов Республики Корея Сан Мок и его коллега из Украины Сергей Марченко 19 апреля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение о предоставлении Киеву льготных долгосрочных кредитов на $2,1 млрд. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на южнокорейское министерство планирования и финансов.

«В частности, с заключением нынешнего рамочного соглашения по линии Фонда экономического развития и сотрудничества закладываются юридические основы для предоставления средне- и долгосрочных кредитов на $2,1 млрд», — говорится в сообщении ведомства.

Добавляется, что стороны договорились изучить проекты, направленные на восстановление и развитие Украины.

18 апреля сообщалось, что Южная Корея собирается в 2024 году предоставить Украине гуманитарную помощь в размере $200 млн.

До этого сообщалось, что Южная Корея вошла в число финансовых доноров Украины.

Ранее Сеул расширил санкции в отношении России.