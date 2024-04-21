Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Южная Корея и Украина подписали рамочное соглашение о кредитах на $2,1 млрд

Главы Минфинов Южной Кореи и Украины заключили рамочное соглашение о кредитах

close
100%
Depositphotos

Министр финансов Республики Корея Сан Мок и его коллега из Украины Сергей Марченко 19 апреля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение о предоставлении Киеву льготных долгосрочных кредитов на $2,1 млрд. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на южнокорейское министерство планирования и финансов.

«В частности, с заключением нынешнего рамочного соглашения по линии Фонда экономического развития и сотрудничества закладываются юридические основы для предоставления средне- и долгосрочных кредитов на $2,1 млрд», — говорится в сообщении ведомства.

Добавляется, что стороны договорились изучить проекты, направленные на восстановление и развитие Украины.

18 апреля сообщалось, что Южная Корея собирается в 2024 году предоставить Украине гуманитарную помощь в размере $200 млн.

До этого сообщалось, что Южная Корея вошла в число финансовых доноров Украины.

Ранее Сеул расширил санкции в отношении России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами