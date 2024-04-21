Шесть человек погибли в ДТП на дороге между Луганском и Лисичанском

Два автомобиля столкнулись в Славяносербском районе Луганской народной республики, в результате чего погибли шесть человек, еще один пострадал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру ЛНР.

Инцидент произошел на трассе между Луганском — Лисичанском в районе поселка Желобок Славяносербского района. Водитель Mitsubishi Pajero выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем УАЗ.

«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Mitsubishi Pajero погибли. Кроме того, водитель автомобиля УАЗ и трое пассажиров погибли, один пассажир УАЗ в тяжелом состоянии направлен в ЛРКБ (Луганская республиканская клиническая больница. — прим. ред.)», — сказал представитель прокуратуры.

По его словам, прокурор Славяносербского района выехал на место аварии.

До этого в Дагестане двое детей и взрослый погибли в ДТП при столкновении микроавтобуса Hyundai Solaris и грузовика «ГАЗ-2705». Всего в аварии пострадали 11 человек, четверо из которых дети.

Ранее на автобане в Германии столкнулись 29 автомобилей.