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В МВФ предупредили о трудных временах в мировой экономике

Глава МВФ Георгиева предупредила о «прохладных 20-х» в международной экономике

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Liu Jie/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глобальный экономический рост к концу 2020-х годов упадет более чем на один процентный пункт в сравнении с допандемийными показателями, международная экономика рискует скатиться в «прохладные 20-е». Об этом предупредила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, чьи слова приводит газета Financial Times (FT).

Согласно прогнозам фонда на грядущие пять лет, ожидаются самые низкие за последние десятилетия перспективы темпов экономического роста в связи с низкой производительностью труда, падением динамики глобализации и нередких геополитических инцидентов. Больше всего это затронет бедные и развивающиеся государства, они отстанут от остального мира еще сильнее.

«Это явно плохие новости для мировой экономики», — заключается в материале.

Незадолго до этого МВФ улучшил прогноз роста российской экономики в 2024 и 2025 годах — 3,2% и 1,8% соответственно.

Ранее в МВФ оценили устойчивость экономики РФ перед санкциями.

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