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Путин призвал приоритетно направлять на зарплаты врачам полученные через ОМС средства

Путин поручил приоритетно зачислять на зарплаты врачам средства от ОМС

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Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via Reuters

Российский президент Владимир Путин поручил регионам страны преимущественно направлять медикам на оплату труда средства, полученные через систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Рекомендовать исполнительным органам субъектов РФ обеспечить: направление в приоритетном порядке средств ОМС», — указывается в публикации.

Согласно документу, предполагается направлять дополнительные материальные средства из полученных вследствие выравнивания медицинских тарифов.

Отмечается, что приоритет распространится на выплату оклада врачам медучреждений первичного звена здравоохранения, в том числе на медработников, работающих в сельской местности.

В публикации отмечается, что доклад нужно будет представить до 1 мая текущего года, далее — один раз в квартал.

В январе Путин поручил разработать сбалансированный план раннего выхода на пенсию медикам.

Ранее Путин рассказал о достижениях российских врачей-онкологов.

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