Путин призвал приоритетно направлять на зарплаты врачам полученные через ОМС средства

Российский президент Владимир Путин поручил регионам страны преимущественно направлять медикам на оплату труда средства, полученные через систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Рекомендовать исполнительным органам субъектов РФ обеспечить: направление в приоритетном порядке средств ОМС», — указывается в публикации.

Согласно документу, предполагается направлять дополнительные материальные средства из полученных вследствие выравнивания медицинских тарифов.

Отмечается, что приоритет распространится на выплату оклада врачам медучреждений первичного звена здравоохранения, в том числе на медработников, работающих в сельской местности.

В публикации отмечается, что доклад нужно будет представить до 1 мая текущего года, далее — один раз в квартал.

В январе Путин поручил разработать сбалансированный план раннего выхода на пенсию медикам.

Ранее Путин рассказал о достижениях российских врачей-онкологов.