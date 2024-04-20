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В РФ заявили, что БРИКС изучает возможность создания платформы для цифровых валют

БРИКС изучает расчеты в стейблкойнах и создание платформы для цифровых валют

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Страны БРИКС изучают возможность расчетов в стейблкойнах (цифровых валютах, стоимость которой привязана к «классическим» деньгам или драгметаллам). Об этом сообщил замминистра финансов России Сергей Рябков в интервью TV BRICS.

«В практическом плане рассматриваются несколько опций. Например, расчеты в стейблкоинах или вариант создания платформы, которая объединит финансовые системы ее участников»,— сказал Рябков.

18 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что БРИКС превратилась в фобию для американских экономистов.

В этот же день стало известно, что Колумбия заинтересована в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного участника международной организации, поддержку ей будет оказывать Бразилия.

Днем ранее министр финансов страны Фернанду Аддад сказал, что переход на местные валюты в торговле внутри объединения БРИКС возможен и такой вариант в данный момент проходит обсуждение.

Ранее глава ВТБ призвал отказаться от SWIFT.

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