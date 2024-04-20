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В Совфеде уличили Евросоюз в лукавстве по вопросу российского газа

Сенатор Пушков: страны Евросоюза лукавят, говоря об отказе от российского газа

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Shutterstock

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что страны Европейского союза (ЕС) лукавят по вопросу российского газа. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Еще год назад доля России в европейских закупках сжиженного природного газа (СПГ) составляла 10-11%, сейчас же возросла до 15%. По этим закупкам Россия на третьем месте у европейцев — после США и Катара.

Кстати, формального запрета ЕС на закупку российского газа нет. Однако в Брюсселе очень хотели доказать и себе, и миру, что обойдутся совсем без газа из России. Не обходятся. Доказали лишь то, что, вдвое переплачивая теперь за газ на мировых рынках, сумели успешно подорвать свою экономику», — заявил сенатор.

18 апреля сообщалось, что Евросоюз в марте закупил у других стран 14 млрд куб. м трубопроводного газа, что является максимальным объемом с декабря 2022 года.

До этого стало известно, что в списке европейских покупателей российского СПГ сменился лидер. По итогам февраля им стала Франция.

12 апреля в ЕС начали угрожать иском Германии из-за препятствия отказу от российского газа.

Ранее Европа закончила отопительный сезон с рекордными запасами газа.

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