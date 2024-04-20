Стало известно, чем рублю поможет сохранение ключевой ставки на прежнем уровне

Сохранение ключевой ставки Центрального банка России на прежнем уровне — 16% — поможет укрепить рубль. Об этом заявил агентству »Прайм» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Если доллар закроется ниже зоны 93,25-93,30 рубля, то фокус внимания сместится на уровень 92,6 рубля, а вероятность ослабления до 96 снизится до 30%. Для евро торговый диапазон на новую неделю 98,85 — 101,75 рубля, юаня — 12,80 — 13,10 рубля», — считает аналитик.

Следующее заседание Банка России, посвященное ключевой ставке, пройдет 26 апреля. В данный момент предполагается, что ставка, скорее всего, останется на прежнем уровне — 16%, так как регулятор пока не отмечает устойчивости тренда на замедление инфляции.

До этого экономист заявил, что к июню доллар перешагнет отметку в 100 рублей и продолжит расти.

Ранее экс-зампред ЦБ ранее спрогнозировал уровень ключевой ставки 26 апреля.