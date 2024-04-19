В России раскритиковали политизацию экономической повестки

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что крупные развитые экономики, включая Евросоюз, переживают ухудшение экономического климата из-за политизации экономической повестки и неадекватных решений. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на его заявление в рамках встречи комитета по развитию МВФ.

По его словам, крупные развитые экономики, особенно страны Евросоюза, переживают ухудшение экономического климата.

«В основном из-за политизации экономической повестки дня, неадекватных экономических решений, включая прерывание надежных цепочек поставок энергии и упора на военные расходы», — говорится в тексте документа.

Он добавил, что, в это же время страны «Глобального юга» развивают свое сотрудничество и торговые отношения. Тем самым они прокладывают путь к более справедливой экономической системе.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что каждый год из Евросоюза выводится около €300 млрд, преимущественно в США.

Ранее Фон дер Ляйен заявила, что военные бюджеты стран ЕС выросли на 20% с начала СВО.