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В России раскритиковали политизацию экономической повестки

Оверчук: политизация экономической повестки ухудшает климат в крупных экономиках

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что крупные развитые экономики, включая Евросоюз, переживают ухудшение экономического климата из-за политизации экономической повестки и неадекватных решений. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на его заявление в рамках встречи комитета по развитию МВФ.

По его словам, крупные развитые экономики, особенно страны Евросоюза, переживают ухудшение экономического климата.

«В основном из-за политизации экономической повестки дня, неадекватных экономических решений, включая прерывание надежных цепочек поставок энергии и упора на военные расходы», — говорится в тексте документа.

Он добавил, что, в это же время страны «Глобального юга» развивают свое сотрудничество и торговые отношения. Тем самым они прокладывают путь к более справедливой экономической системе.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что каждый год из Евросоюза выводится около €300 млрд, преимущественно в США.

Ранее Фон дер Ляйен заявила, что военные бюджеты стран ЕС выросли на 20% с начала СВО.

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