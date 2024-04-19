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Косметику и бытовую химию из недружественных стран обложат повышенными пошлинами

Кабмин расширил перечень косметики и бытовой химии, облагаемой ввозной пошлиной

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Кабмин расширил перечень парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии из недружественных стран, облагаемой ввозной пошлиной. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга РФ, пишет ТАСС.

Таможенная пошлина в размере 35% не только сохраняется, но и расширяется на большее количество товаров косметики и бытовой химии из недружественных стран.

Отмечается, под ограничения попадут зубные пасты из Испании и Японии, лаки для волос из Польши, средства для бритья из Германии.

По данным Росстата за 2023 год производство отечественной парфюмерно-косметической продукции увеличилось на 19%, и составило 2,15 млрд штук.

До этого Минпромторг поддержал увеличение ввозной пошлины на вино из стран — членов блока НАТО. Как заявил замглавы министерства Виктор Евтухов, «повышение пошлины до 200% — это та цифра, которая должна обсуждаться с отраслью»,

Ранее Минпромторг РФ предложил повысить пошлины на импортную электронику.

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