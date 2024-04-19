В МВФ предупредили о рисках захвата активов РФ в пользу Украины

Возможная конфискация находящихся за рубежом активов России в пользу Украины несет риски для мировой валютной системы. Такое мнение выразил директор Европейского департамента Международного валютного фонд (МВФ) Альфред Каммер, сообщает агентство «Прайм».

Выступая на брифинге, он пояснил, что вопрос «захвата российских активов» будет решаться отдельными судами и юрисдикциями, однако такие шаги несут риски для международной валютной системы, что следует принимать в расчет.

19 апреля в правительство Британии заявили, что решение стран G7 об изъятии активов РФ должно быть общим.

В тот же день в МИД РФ заявили, что Москва ответит на конфискацию российских активов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что Россия располагает значительным объемом западных средств и имущества в российской юрисдикции, на которые могут распространяться ответные действия.

По данным издания Nikkei, с 24 февраля 2022 года Евросоюз и страны «большой семерки» в рамках санкционной политики заблокировали около €300 млрд ($328 млрд) активов российского центрального банка на своей территории.

Ранее стало известно, когда в ЕС обсудят вопрос использования активов РФ для Украины.