США ввели санкции против физлица и юрлиц Израиля

Министерство финансов США ввело санкции против гражданина Израиля и двух израильских организаций в связи с ситуацией на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина США.

Также стало известно, что Евросоюз впервые ввел санкции против шести израильских поселенцев за нарушение прав палестинцев. В документе фигурируют несколько лиц и организаций, которых обвиняют в создании невыносимых условий жизни для палестинцев. В частности, речь идет о нападениях на мирных жителей, уничтожении имущества, унижении их достоинства, дискриминации и пытках.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза, что Россия в самое ближайшее время вернется к вопросу о санкциях против Израиля за неисполнение резолюции СБ ООН 2728 с требованием прекратить огонь в Газе в период Рамадана.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.