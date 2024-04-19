Задержанное в Германии судно, подозреваемое в нарушении санкций, освободили

Судно, которое было задержано в Ростоке по подозрению в провозе товаров из России, может покинуть порт города. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главное таможенное управление Штральзунда.

«В связи с вашим запросом сообщаю, что судно «Atlantic Navigator II» может покинуть порт», — заявили в пресс-службе ведомства агентству.

Представитель таможни отказался предоставить подробности, сославшись на таможенную и налоговую тайну.

2 апреля немецкие таможенники задержали в порту города Росток судно по подозрению в нарушении санкций против России.

Речь идет о 193-метровом грузовом судне, следовавшем под флагом Маршалловых островов из России. Судно зашло в порт Ростока из-за неполадки с гребными винтами. Какой именно груз на борту судна вызвал подозрение германской таможни — не уточняется, однако главное таможенное управление в Штральзунде утверждает, что любой товар, попавший в ЕС, подлежит контролю и проверке.

Ранее в Индии пожаловались на ущерб от антироссийских санкций.