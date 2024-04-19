Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Задержанное в Германии судно, подозреваемое в нарушении санкций, освободили

Таможня: подозреваемое в нарушении санкций судно может покинуть порт Ростока

close
100%
Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Судно, которое было задержано в Ростоке по подозрению в провозе товаров из России, может покинуть порт города. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главное таможенное управление Штральзунда.

«В связи с вашим запросом сообщаю, что судно «Atlantic Navigator II» может покинуть порт», — заявили в пресс-службе ведомства агентству.

Представитель таможни отказался предоставить подробности, сославшись на таможенную и налоговую тайну.

2 апреля немецкие таможенники задержали в порту города Росток судно по подозрению в нарушении санкций против России.

Речь идет о 193-метровом грузовом судне, следовавшем под флагом Маршалловых островов из России. Судно зашло в порт Ростока из-за неполадки с гребными винтами. Какой именно груз на борту судна вызвал подозрение германской таможни — не уточняется, однако главное таможенное управление в Штральзунде утверждает, что любой товар, попавший в ЕС, подлежит контролю и проверке.

Ранее в Индии пожаловались на ущерб от антироссийских санкций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами